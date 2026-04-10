Кремль переадресовал в МО вопросы о подлодках РФ в Атлантике

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения со стороны Великобритании в том, что российские подлодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Он предложил задать вопросы об этом в профильное ведомство — Минобороны.

«Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство», — сказал Песков журналистам.

«Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане. Это всегда было, есть и будет. А что касается деталей, это нужно обращаться к Министерству обороны», — добавил он.