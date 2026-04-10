Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность России — Путин
15:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики отметил их вклад в атомную отрасль страны.
«Этот юбилей — большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что в основе этих впечатляющих побед и достижений центра лежат самоотверженный, героический труд выдающихся ученых, инженеров, специалистов. Он подчеркнул, что их смелые, новаторские открытия, энтузиазм и истинное подвижничество являются ярким примером командной, высокопрофессиональной работы, верности избранному делу и интересам Родины.
