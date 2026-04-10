0
0
181
НОВОСТИ

Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность России — Путин

15:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики отметил их вклад в атомную отрасль страны.

«Этот юбилей — большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в основе этих впечатляющих побед и достижений центра лежат самоотверженный, героический труд выдающихся ученых, инженеров, специалистов. Он подчеркнул, что их смелые, новаторские открытия, энтузиазм и истинное подвижничество являются ярким примером командной, высокопрофессиональной работы, верности избранному делу и интересам Родины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 10.04.2026
Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
0
9
16:30 10.04.2026
Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК
0
5
16:12 10.04.2026
После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
0
76
16:00 10.04.2026
Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
0
85
15:32 10.04.2026
Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
0
163
15:23 10.04.2026
Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
0
170
15:15 10.04.2026
Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
0
163
15:13 10.04.2026
Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг
0
178
15:00 10.04.2026
Кремль переадресовал в МО вопросы о подлодках РФ в Атлантике
0
207
14:32 10.04.2026
Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
0
281

Возврат к списку