Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар

Иран контролирует Ормузский пролив, поскольку война с США и Израилем еще не закончена, Тегеран откроет его после ее завершения. Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Поскольку война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив, но я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого», — сказал он.