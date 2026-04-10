Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
15:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран контролирует Ормузский пролив, поскольку война с США и Израилем еще не закончена, Тегеран откроет его после ее завершения. Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.
«Поскольку война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив, но я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:32 10.04.2026
- Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
- 16:30 10.04.2026
- Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК
- 16:12 10.04.2026
- После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
- 16:00 10.04.2026
- Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
- 15:23 10.04.2026
- Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
- 15:15 10.04.2026
- Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
- 15:13 10.04.2026
- Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг
- 15:12 10.04.2026
- Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность России — Путин
- 15:00 10.04.2026
- Кремль переадресовал в МО вопросы о подлодках РФ в Атлантике
- 14:32 10.04.2026
- Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать