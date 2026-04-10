Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг
15:13 10.04.2026
Московский Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей оказал уже более полумиллиона услуг. По словам мэра Сергея Собянина, участникам спецоперации предоставляли юридическая помощь, содействовали в трудоустройстве, подбирали образовательные программы, оформляли льготы и решали их индивидуальные запросы.
По словам градоначальника, Москва первой в России сумела создать комплексную систему, позволяющую участникам СВО получить помощь, необходимую для возвращения к мирной жизни после завершения службы. «Помимо закрытия основных потребностей, разрабатываются программы, направленные на всестороннюю адаптацию и социализацию, - сообщил мэр. - В основе такой поддержки — запросы от самих ветеранов и их родных. Именно они определяют наиболее востребованные направления помощи».
Как заявил Собянин, программа адаптации ветеранов в нынешнем году будет расширена и сделана более удобной. В Едином центре поддержки создан общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий, в котором обозначены регулярные занятия в бильярдной, групповые тренировки в спортивном и тренажерном залах и многое другое. Программа станет постоянно пополняться новыми событиями на партнерских площадках, где ветеранам предложат картинг, боулинг, стендовую стрельбу. Также в расписание появятся новые направления, созданные по инициативе ветеранов и их родственников, в частности, секция рукопашного боя, которую возглавляет окружной координатор Московской ассоциации ветеранов СВО. При этом партнерами в поддержке бойцов выступают некоммерческие организации, которые проводят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, творчеству, кулинарии, занятия по песочной терапии.
НОВОСТИ
- 16:32 10.04.2026
- Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
- 16:30 10.04.2026
- Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК
- 16:12 10.04.2026
- После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
- 16:00 10.04.2026
- Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
- 15:32 10.04.2026
- Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
- 15:23 10.04.2026
- Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
- 15:15 10.04.2026
- Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
- 15:12 10.04.2026
- Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность России — Путин
- 15:00 10.04.2026
- Кремль переадресовал в МО вопросы о подлодках РФ в Атлантике
- 14:32 10.04.2026
- Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать