0
0
177
НОВОСТИ

Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг

15:13 10.04.2026

Московский Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей оказал уже более полумиллиона услуг. По словам мэра Сергея Собянина, участникам спецоперации предоставляли юридическая помощь, содействовали в трудоустройстве, подбирали образовательные программы, оформляли льготы и решали их индивидуальные запросы.

По словам градоначальника, Москва первой в России сумела создать комплексную систему, позволяющую участникам СВО получить помощь, необходимую для возвращения к мирной жизни после завершения службы. «Помимо закрытия основных потребностей, разрабатываются программы, направленные на всестороннюю адаптацию и социализацию, - сообщил мэр. - В основе такой поддержки — запросы от самих ветеранов и их родных. Именно они определяют наиболее востребованные направления помощи».

Как заявил Собянин, программа адаптации ветеранов в нынешнем году будет расширена и сделана более удобной. В Едином центре поддержки создан общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий, в котором обозначены регулярные занятия в бильярдной, групповые тренировки в спортивном и тренажерном залах и многое другое. Программа станет постоянно пополняться новыми событиями на партнерских площадках, где ветеранам предложат картинг, боулинг, стендовую стрельбу. Также в расписание появятся новые направления, созданные по инициативе ветеранов и их родственников, в частности, секция рукопашного боя, которую возглавляет окружной координатор Московской ассоциации ветеранов СВО. При этом партнерами в поддержке бойцов выступают некоммерческие организации, которые проводят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, творчеству, кулинарии, занятия по песочной терапии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку