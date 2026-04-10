Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
15:23 10.04.2026
Выполнение Программы реновации позволило за два года модернизировать инженерную инфраструктуру в 70 районах Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами домов, в том числе новостроек, в которые переселяются жители пятиэтажек, находится на особом контроле. «ЖК подключают к сетям в приоритетном порядке, а инженерные системы для них строятся заблаговременно», - подчеркнул глава города.
Как отметил градоначальник, электросетевые компании проложили в мегаполисе около 750 км кабельных линий, построили 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В результате суммарная подключенная мощность составила более 340 МВт. Кроме того, энергетики проложили более 40 км новых теплосетей для подачи в дома тепловой энергии мощностью почти 360 Гкал/час.
Много сделали и специалисты Мосводоканала. Они сумели проложить свыше 33 км сетей водоотведения, а также более 26 км трубопроводов водоснабжения, что позволит подавать в новостройки более 30 тыс. кубометров воды в сутки. Представители Мосводостока проложили 52 км ливневой канализации, способной принимать больше 10 тыс. кубометров осадков в сутки. Также были обустроены дороги у 64 домов, что обеспечило к ним удобный подъезд, в том числе для машин специальной техники.
