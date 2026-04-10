Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос

15:15

Фото пресс-службы Сбера

Полнокупольный короткометражный фильм «Шаг в бесконечность» о подвиге Юрия Гагарина к 65-летию первого полёта человека в космос создали специалисты SberStudios — инновационного продакшен-комплекса Сбера. Уже сейчас более 50 планетариев по всей России, а также в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан) могут включить эту ленту в свою основную программу. В будущем Сбер готов предоставить возможность показа фильма и любым другим планетариям.

Фильм создан вместе с Госкорпорацией «Роскосмос» к первой в России Неделе космоса, ГигаПартнёром которой выступает Сбер. Особая сферическая развёртка изображения позволяет показать ленту прямо на поверхности экрана-купола. Это создаёт эффект присутствия при знаковом событии 1961 года и превращает познавательное видео в яркий иммерсивный опыт.

«12 апреля 1961 года Гагарин изменил то, как человечество смотрит на себя и небо. Мы сделали так, чтобы этот момент можно было не просто вспомнить, а снова пережить, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Технологии Сбера позволят планетариям по всей стране показать "Восток-1" так, как будто он взлетает прямо сейчас. Это не реконструкция истории. Это возвращение в неё. Мы искренне хотели поделиться чувством гордости от того, что именно наша страна открыла космическую эру».

Фильм сделан как рассказ отца, который отвечает на вопрос своего сына-подростка о космосе и его покорителях. Это метафора того, как память об историческом полёте в космос и гордость за достижения своей страны передаются от поколения к поколению.

Сюжет погружает зрителя в зарю космической эры: от детской любознательности — к самому запуску. Вместе с героями фильма взрослые и дети по всей стране и за её пределами могут почувствовать себя участниками старта космического корабля «Восток», увидеть Землю в иллюминатор глазами Юрия Гагарина, ощутить безмолвие Вселенной и триумф возвращения на родную планету.

Сбер участвует в Неделе космоса вместе с Госкорпорацией «Роскосомос». Соглашение о сотрудничестве две организации подписали в 2025 году на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Оно включает в том числе использование всесторонней экспертизы Сбера в области искусственного интеллекта в деятельности «Роскосмоса». В ходе сотрудничества в ноябре 2025 года на Международную космическую станцию отправилась полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Впервые в мировой практике большая языковая модель используется как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов. Сбер также принял участие в Российском космическом форуме 9 апреля 2026 года и провёл собственную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса».