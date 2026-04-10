Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
15:15 10.04.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Фильм создан вместе с Госкорпорацией «Роскосмос» к первой в России Неделе космоса, ГигаПартнёром которой выступает Сбер. Особая сферическая развёртка изображения позволяет показать ленту прямо на поверхности экрана-купола. Это создаёт эффект присутствия при знаковом событии 1961 года и превращает познавательное видео в яркий иммерсивный опыт.
«12 апреля 1961 года Гагарин изменил то, как человечество смотрит на себя и небо. Мы сделали так, чтобы этот момент можно было не просто вспомнить, а снова пережить, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – Технологии Сбера позволят планетариям по всей стране показать "Восток-1" так, как будто он взлетает прямо сейчас. Это не реконструкция истории. Это возвращение в неё. Мы искренне хотели поделиться чувством гордости от того, что именно наша страна открыла космическую эру».
Фильм сделан как рассказ отца, который отвечает на вопрос своего сына-подростка о космосе и его покорителях. Это метафора того, как память об историческом полёте в космос и гордость за достижения своей страны передаются от поколения к поколению.
Сюжет погружает зрителя в зарю космической эры: от детской любознательности — к самому запуску. Вместе с героями фильма взрослые и дети по всей стране и за её пределами могут почувствовать себя участниками старта космического корабля «Восток», увидеть Землю в иллюминатор глазами Юрия Гагарина, ощутить безмолвие Вселенной и триумф возвращения на родную планету.
Сбер участвует в Неделе космоса вместе с Госкорпорацией «Роскосомос». Соглашение о сотрудничестве две организации подписали в 2025 году на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Оно включает в том числе использование всесторонней экспертизы Сбера в области искусственного интеллекта в деятельности «Роскосмоса». В ходе сотрудничества в ноябре 2025 года на Международную космическую станцию отправилась полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Впервые в мировой практике большая языковая модель используется как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов. Сбер также принял участие в Российском космическом форуме 9 апреля 2026 года и провёл собственную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса».
