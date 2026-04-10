Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
16:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений, к 19 годам годам колонии строгого режима и крупному штрафу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн руб., с запретом занимать должности в государственных органах на 7 лет. Лишить Попова воинского звания генерала армии», — сказал судья.
Из-за состояния здоровья 69-летнего Попова не доставили в зал заседания, он слушал приговор по видео-конференц-связи из СИЗО. Гособвинение в прениях сторон просило генералу наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 130 млн рублей, а также лишить воинского звания.
