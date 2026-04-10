Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции

16:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений, к 19 годам годам колонии строгого режима и крупному штрафу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 85 млн руб., с запретом занимать должности в государственных органах на 7 лет. Лишить Попова воинского звания генерала армии», — сказал судья.

Из-за состояния здоровья 69-летнего Попова не доставили в зал заседания, он слушал приговор по видео-конференц-связи из СИЗО. Гособвинение в прениях сторон просило генералу наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 130 млн рублей, а также лишить воинского звания.

НОВОСТИ

16:12 10.04.2026
После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
0
67
15:32 10.04.2026
Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
0
156
15:23 10.04.2026
Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
0
167
15:15 10.04.2026
Сбер создал полнокупольный фильм о первом полете человека в космос
0
160
15:13 10.04.2026
Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг
0
174
15:12 10.04.2026
Ядерный щит на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность России — Путин
0
177
15:00 10.04.2026
Кремль переадресовал в МО вопросы о подлодках РФ в Атлантике
0
200
14:32 10.04.2026
Мир может наступить сегодня, если Зеленский возьмет ответственность — Песков
0
277
14:12 10.04.2026
США и ЕС близки к сделке, координирующей закупки ключевых минералов — Bloomberg
0
300
14:00 10.04.2026
РФ хочет не перемирия с Украиной, а прочного, устойчивого мира — Песков
0
277

