Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК

Третий год подряд Сбер становится лауреатом премии Национальной системы платёжных карт (НСПК) «Лучшие в антифроде» за противодействие мошенничеству. Как отметили на форуме «Антифродум» организаторы премии, банк успешно противостоит мошенникам и надёжно защищает средства клиентов.

По итогам 2025 года Сбер получил премию сразу в двух номинациях:

– «Защита физических лиц» — за самый высокий уровень защиты клиентов от мошенников;

– «Эффективный возврат денежных средств» — за наибольшую долю возвращённых гражданам средств (через сервис «Добрая воля»).

При анализе результатов показатели Сбера сравнивались с аналогичными данными других крупных банков России. Оценивались так же оборот компании и уровень одобрения операций.

«В прошлом году мы уберегли от мошенников 360 миллиардов рублей клиентских средств и вернули людям 3,5 миллиарда со счетов дроперов, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – В первом квартале 2026 года возвращён уже 1 миллиард рублей. Защита клиентов от мошенников для нас приоритетна, поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу антифрод-систему, чтобы у преступников было ноль шансов украсть деньги. Мы очень близки к этой цели — сегодня антифрод Сбера эффективен на 99,99%, это один из лучших результатов в мире. Однако мы стремимся достичь 100-процентной эффективности и используем самые современные разработки в сфере искусственного интеллекта. Уверен, что эта важнейшая задача будет решена».