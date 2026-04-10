ЕС должен восстановить с ней нормальные отношения с РФ - Орбан

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен возобновить поставки нефти и газа из России, восстановить с ней нормальные отношения и осознать, что он все равно не сможет добиться ее глобальной экономической изоляции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что санкционная политика Брюсселя в отношении Москвы явно провалилась.



Глава правительства напомнил, что ЕС по-прежнему пытается не допустить поставок российских энергоносителей на европейский рынок, рассчитывая таким образом оказать поддержку Украине. «Но Брюссель проиграл это соревнование с Россией, потому что русские, похоже, могут сейчас продавать свое сырье всем, кроме Европы, зарабатывая на этом много денег», — сказал Орбан в интервью телекомпании ATV.



По его мнению, лидеры Евросоюза должны понять, что они «не в состоянии изолировать Россию от мировой экономики». «Дешевая российская нефть должна быть допущена в Европу, иначе европейская экономика не сможет функционировать» в условиях надвигающегося энергетического кризиса, подчеркнул премьер. «Давайте вернемся к нормальной жизни, давайте будем торговать с Россией», — предложил Орбан.



