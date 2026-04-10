ЕС должен восстановить с ней нормальные отношения с РФ - Орбан

19:50 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен возобновить поставки нефти и газа из России, восстановить с ней нормальные отношения и осознать, что он все равно не сможет добиться ее глобальной экономической изоляции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что санкционная политика Брюсселя в отношении Москвы явно провалилась.

Глава правительства напомнил, что ЕС по-прежнему пытается не допустить поставок российских энергоносителей на европейский рынок, рассчитывая таким образом оказать поддержку Украине. «Но Брюссель проиграл это соревнование с Россией, потому что русские, похоже, могут сейчас продавать свое сырье всем, кроме Европы, зарабатывая на этом много денег», — сказал Орбан в интервью телекомпании ATV.

По его мнению, лидеры Евросоюза должны понять, что они «не в состоянии изолировать Россию от мировой экономики». «Дешевая российская нефть должна быть допущена в Европу, иначе европейская экономика не сможет функционировать» в условиях надвигающегося энергетического кризиса, подчеркнул премьер. «Давайте вернемся к нормальной жизни, давайте будем торговать с Россией», — предложил Орбан.

18:50 10.04.2026
Премьер Сенегала назвал Трампа человеком, который дестабилизирует мир
0
233
17:40 10.04.2026
Пострадавшие от стихии в Дагестане и Чечне получат выплаты из федерального бюджета
0
325
17:12 10.04.2026
Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области
0
376
17:00 10.04.2026
Израиль ограничит атаки на Ливан по просьбе Вашингтона — WSJ
0
394
16:32 10.04.2026
Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
0
425
16:30 10.04.2026
Антифрод-система Сбера признана лучшей в стране по версии НСПК
0
342
16:12 10.04.2026
После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
0
403
16:00 10.04.2026
Экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов приговорен к 19 годам по делу о коррупции
0
380
15:32 10.04.2026
Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем — эмиссар
0
469
15:23 10.04.2026
Мэр Москвы: В 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
0
402

