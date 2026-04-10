Итальянская группа UniCredit заявила, что не собирается уходить из РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянская группа UniCredit заявила, что не рассматривает вариант ликвидации своего бизнеса в России. Об этом сообщило агентство Reuters.



«В связи с некоторыми спекулятивными слухами в СМИ, UniCredit подтверждает, что в реализуемой нами стратегии не произошло никаких изменений, и мы постоянно информируем рынок о деятельности в России», — говорится в заявлении представителя банка, чьи слова приводит агентство.



В банке также отметили, что «деятельность в России представляет собой небольшую, но целенаправленную структуру, оказывающую поддержку международным корпорациям в обработке платежей и поддерживающую связи с западным миром».



Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что UniCredit отказалась от планов по продаже «Юникредит банка» (российская «дочка» компании) и рассматривает полную ликвидацию своего бизнеса в России.





