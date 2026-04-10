Из-за протестов более сотни заправок в Ирландии остались без топлива - СМИ

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни автозаправочных станций остались без топлива в Ирландии из-за протестов, которые привели к блокированию единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в республике. Об этом сообщил телеканал RTÉ со ссылкой на Национальную группу координации чрезвычайных ситуаций.



Отмечается, что утром в пятницу более 100 заправок остались без бензина. Координационная группа прогнозировала, что к концу дня число таких станций может увеличиться до 500.



На этом фоне пожарные службы Ирландии ограничили выезды к местам происшествия в том случае, если инцидент не угрожает жизни людей. Власти подчеркнули, что дефицит топлива также может привести к ограниченной работе служб скорой помощи.



Нехватка топлива возникла из-за того, что протестующие заблокировали при помощи грузовиков и тракторов НПЗ «Уайтгейт» в графстве Корк. Премьер-министр республики Михол Мартин осудил действия активистов, заметив, что они вышли на улицы, «не проведя каких-либо переговоров». Демонстранты требуют от правительства объявить меры по поддержке населения и активнее противодействовать росту цен на топливо.





