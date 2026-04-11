0
0
167
НОВОСТИ

Космический корабль Orion после облета Луны благополучно вернулся на Землю

03:20 11.04.2026 Источник: Интерфакс

Американский пилотируемый космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, совершивший в рамках миссии Artemis II впервые за более чем 50 лет облет Луны, успешно приводнился в Тихом океане, сообщило NASA.

Командный модуль корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, после схождения орбиты Земли совершил с помощью парашютной системы мягкое приводнение у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в субботу в 03:07 по московскому времени.

После приводнения экипаж будет эвакуирован спасателями из командного модуля и на вертолетах MH-60 Seahawk и доставлен на борт десантно-вертолетного корабля-дока USS John P. Murtha. Сама капсула с помощью лебедок будет затянута в док корабля. Члены экипажа пройдут первичное медицинское обследование, после чего они будут перевезены на берег и оттуда на самолете отправлены в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку