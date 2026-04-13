Президент Индонезии отметил положительный вклад России в мировую политику

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вносит положительный вклад в мировые геополитические процессы, в том числе в условиях глобальной неопределенности. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации», — отметил глава азиатской республики.