Президент Индонезии отметил положительный вклад России в мировую политику
16:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вносит положительный вклад в мировые геополитические процессы, в том числе в условиях глобальной неопределенности. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации», — отметил глава азиатской республики.
