Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти — СМИ
20:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Танкеры с иранской нефтью прибыли в Индию, что стало первой такой поставкой за последние семь лет. Об этом сообщила газета Business Standard.
Два танкера — MT Jaya и MT Felicity встали на якорь у побережья Индии: один вблизи порта Парадип штата Одиша на востоке страны, другой у порта Сикка штата Гуджарат на западе республики. Как отмечает издание, это событие знаменует собой постепенное возобновление торговли нефтью между Нью-Дели и Тегераном на фоне глобальной неопределенности в сфере энергоснабжения.
Представители администрации порта Парадип сообщили, что танкер MT Jaya под флагом Кюрасао, доставивший 277 321 тонну иранской нефти с острова Харк, был пришвартован к причалу примерно в 15:18 по местному времени (12:48 мск). «Получателем груза является нефтеперерабатывающий завод в Парадипе, принадлежащий корпорации Indian Oil Corporation Ltd», — сообщили изданию в порту. По данным газеты, второй танкер MT Felicity под иранским флагом доставил более 270 тыс. тонн нефти, предположительно, для компаний Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) и Reliance Industries Ltd (RIL).
Оба судна отправились в Индию после того, как 20 марта администрация президента США Дональда Трампа выдала 30-дневное временное исключение из режима санкций, разрешающее закупку иранской нефти в море, с целью ослабления давления на систему энергоснабжения.
