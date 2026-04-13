20 тыс. моряков заблокированы в зоне Персидского залива — глава морской организации ООН
20:40 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 20 тыс. моряков продолжают находиться заблокированными в зоне Персидского залива, за последние дни через Ормузский пролив прошло слишком мало судов, чтобы ситуация начала выправляться. Об этом сообщил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО, специализированное учреждение ООН) Арсенио Домингес.
«11 судов прошло за последние два дня. Мы говорили округленно о цифре в 20 тыс. моряков. Может, их немного больше. И очень мало судов на самом деле смогли пройти в восточном направлении Ормузского пролива. Так что эта цифра на самом деле не так сильно изменилась», — сказал глава ИМО.
