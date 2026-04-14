Угрозы и давление на Иран со стороны США неэффективны и усложняют ситуацию — Пезешкиан

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы и давление, оказываемое на Иран Соединенными Штатами, неэффективны и только усугубляют ситуацию. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Подход, в основе которого лежат угрозы, давление и военные действия, неэффективен и лишь усложняет ситуацию и обостряет проблемы, созданные американской стороной самостоятельно», — приводятся слова Пезешкиана в его телеграм-канале.