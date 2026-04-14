Уолц рассказал, чем займутся США после решения проблемы на Ближнем Востоке
21:30 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены переключиться на «разворот к Азии» и отношения с другими регионами по завершении военной операции против Ирана и возможных дальнейших переговоров с ним. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
«И хочу сказать всем те, кто говорит о развороте к Азии. Знаете что? Когда президент [США Дональд] Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире», — утверждал дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.
НОВОСТИ
- 20:50 14.04.2026
- В Совбезе РФ отметили, что у Ирана еще есть значительное количество оружия
- 18:58 14.04.2026
- Сбер запустил программу поддержки бизнеса в Дагестане и Чечне для пострадавших от ЧС
- 18:54 14.04.2026
- Российские исследователи нашли способ проверять качество моделей ИИ без размеченных данных
- 18:26 14.04.2026
- После мартовского рейда в регионах РФ было принято порядка 6 тыс решений о выдворении – МВД России
- 17:40 14.04.2026
- В Минпросвещения РФ уверены в пользе обязательных школьных дежурств
- 17:12 14.04.2026
- МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2026 году до 1,1%
- 17:00 14.04.2026
- Зеленский заявил, что ВСУ ждут возвращения уехавших украинцев
- 16:32 14.04.2026
- Вучич ожидает тяжелейшего со времен Великой депрессии мирового экономического кризиса
- 16:12 14.04.2026
- ЕК отложила выделение Киеву первых траншей из 90 млрд евро на второе полугодие 2026 года
- 16:00 14.04.2026
- США увеличат группировку кораблей в Аравийском море до 20
