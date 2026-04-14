Уолц рассказал, чем займутся США после решения проблемы на Ближнем Востоке

21:30 14.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены переключиться на «разворот к Азии» и отношения с другими регионами по завершении военной операции против Ирана и возможных дальнейших переговоров с ним. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«И хочу сказать всем те, кто говорит о развороте к Азии. Знаете что? Когда президент [США Дональд] Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире», — утверждал дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.

