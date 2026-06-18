В течение 60 дней Иран не будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу, но заявку подавать надо

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не будет требовать оплаты никаких услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней и сам покроет все расходы. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности страны.

«Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, в течение 60 дней с заявителей не будет взиматься никакая плата, а все связанные расходы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении. Отмечается, что все суда, желающие пройти через Ормузский пролив, по-прежнему обязаны подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), но все они будут рассматриваться оперативно.