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Новости

В РПЦ считают логичной установку памятника Путину в ряду памятников главам России

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13:32 22.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ назвали логичной установку памятника Путину. Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков пояснил «Говорит Москва», что фигура президента в ряду памятников главам Российского государства была бы сравнима с появлением монумента патриарху Кириллу среди скульптур перед Храмом Христа Спасителя.

«Грубо говоря, если бы была мысль поставить памятники всем главам российского государства, было бы странно, если бы среди них не было бы памятника ныне здравствующему главе государства. Начиная от Владимира Мономаха и заканчивая ныне здравствующим. Это вопрос концепции, а не личной скромности».

Александр Волков добавил, что действительно странно была бы установить памятник отдельно патриарху Кириллу, однако об этом речи не идёт.

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комментарии(2)

0 Ответить

Геннадий 13:52 22.12.2017

Во куд замахнулся, а не подумал что в будущем разобьют!

1 Ответить

ZNATOKTV 14:17 22.12.2017

А в РПЦ про заповеди Божии не помнят? Вторая заповедь гласит "Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им".

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