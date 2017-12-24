В РПЦ считают логичной установку памятника Путину в ряду памятников главам России

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ назвали логичной установку памятника Путину. Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков пояснил «Говорит Москва», что фигура президента в ряду памятников главам Российского государства была бы сравнима с появлением монумента патриарху Кириллу среди скульптур перед Храмом Христа Спасителя.

«Грубо говоря, если бы была мысль поставить памятники всем главам российского государства, было бы странно, если бы среди них не было бы памятника ныне здравствующему главе государства. Начиная от Владимира Мономаха и заканчивая ныне здравствующим. Это вопрос концепции, а не личной скромности».

Александр Волков добавил, что действительно странно была бы установить памятник отдельно патриарху Кириллу, однако об этом речи не идёт.







