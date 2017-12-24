0
0
2802
Новости

Китай выразил США решительный протест из-за Акта Магнитского

Добавить в избранное

15:00 22.12.2017 Источник: REGNUM

Китай выражает решительный протест и призывает США прекратить вмешательства во внутренние дела других стран. Вашингтон формирует глобальные санкционные списки, в первую очередь опираясь на американское законодательство, заявила 22 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — заявила она.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение США о включении в Акт Магнитского китайского гражданина, Чуньинь подчеркнула, что КНР придает важное значение обеспечению прав человека и призывает США сохранять объективность при оценке ситуации в других странах.

Представитель также добавила, что подобными решениями США нарушают юридический суверенитет Китая. Такая практика, по мнению КНР, является глубоко ошибочной и негативно сказывается на общем положении китайско-американских отношений.

Напомним, 21 декабря Минфин США опубликовал расширенный список Акта Магнитского, в который вошли граждане нескольких стран.

Власти США ввели санкции в отношении экс-главы одного из столичных районных отделов министерства безопасности Китая Гао Янь, которого обвинили в нарушении прав человека.

Как следует из опубликованного документа, при Яне в Пекине была арестована китайская правозащитница Као Шунли, которая впоследствии скончалась в одной из больниц от туберкулеза. Как утверждают власти США, к Шунли не пустили ее адвоката, а также не оказали ей необходимой медицинской помощи.  ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
603
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
630
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
719
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
648
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
996
18:30 23.12.2017
Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍
0
1256
18:00 23.12.2017
"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
0
1032
17:30 23.12.2017
Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
0
928
17:00 23.12.2017
Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
0
1440
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
1548

Возврат к списку