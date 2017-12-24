Китай выразил США решительный протест из-за Акта Магнитского
15:00 22.12.2017 Источник: REGNUM
Китай выражает решительный протест и призывает США прекратить вмешательства во внутренние дела других стран. Вашингтон формирует глобальные санкционные списки, в первую очередь опираясь на американское законодательство, заявила 22 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — заявила она.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение США о включении в Акт Магнитского китайского гражданина, Чуньинь подчеркнула, что КНР придает важное значение обеспечению прав человека и призывает США сохранять объективность при оценке ситуации в других странах.
Представитель также добавила, что подобными решениями США нарушают юридический суверенитет Китая. Такая практика, по мнению КНР, является глубоко ошибочной и негативно сказывается на общем положении китайско-американских отношений.
Напомним, 21 декабря Минфин США опубликовал расширенный список Акта Магнитского, в который вошли граждане нескольких стран.
Власти США ввели санкции в отношении экс-главы одного из столичных районных отделов министерства безопасности Китая Гао Янь, которого обвинили в нарушении прав человека.
Как следует из опубликованного документа, при Яне в Пекине была арестована китайская правозащитница Као Шунли, которая впоследствии скончалась в одной из больниц от туберкулеза. Как утверждают власти США, к Шунли не пустили ее адвоката, а также не оказали ей необходимой медицинской помощи. ИА REGNUM
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