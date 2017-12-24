Вокруг России появилось сплошное радиолокационное поле

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сплошное радиолокационное поле впервые создано вокруг России в этом году. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Впервые за историю России создано сплошное радиолокационное поле вокруг России", - сказал он.

Ранее командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко сообщал, что впервые в истории Вооруженных сил РФ сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области.

С вводом в боевой состав этих станций, уточнил Головко, непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения (еще четыре уже несут дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае).

Головко напомнил, что радиолокационный контроль ракетоопасных направлений также обеспечивают РЛС "Дарьял" в Печоре, РЛС "Днепр" в Мурманске и Казахстане, РЛС "Волга" в Белоруссии. Однако станции "Дарьял" и "Днепр" относятся к устаревшим, добавил генерал, и для их замены ведутся работы по созданию станций нового поколения в Республике Коми и в Мурманской области.

Система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.