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Новости

Трамп: США производят лучшую в мире продукцию военного назначения

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20:50 22.12.2017 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу с утверждением, что Соединенные Штаты производят лучшую в мире продукцию военного назначения. Глава государства беседовал с журналистами в Белом доме после подписания законопроекта о налоговой реформе и резолюции по продлению финансирования правительства.

"Мы производим лучшую в мире продукцию военного назначения, никто к нам и близко не подступился", - считает глава государства.

В резолюции, которую он подписал, предусмотрено также выделение 4 млрд долларов на приобретение, как отметил Трамп, "лучшей в мире системы противоракетной обороны и самих ракет".

Он также подчеркнул, что 700 млн долларов, согласно документу, будет выделено на другое военное оборудование и технику. "Наши вооруженные силы проделали фантастическую работу, в том числе в деле борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал президент. 

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комментарии(1)

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Георгий Семенец 21:40 22.12.2017

А почему не сбиваете ракеты КНДР, которые летают через Японию.......боитесь облажаться или как?

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