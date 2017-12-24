Совбез ООН снова ужесточил санкции против Северной Кореи
21:46 22.12.2017 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН в пятницу ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты, установив ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов. Соответствующий проект резолюции, подготовленный США, получил поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая Россию и Китай.
В документе СБ ООН "самым решительным образом" осудил пуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что КНДР "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".
Документ стал четвертой резолюцией по КНДР, принятой с начала года, и третьим решением об ужесточении санкций против страны за 12 месяцев. Сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации других стран за поддержку резолюции.
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать