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Совбез ООН снова ужесточил санкции против Северной Кореи

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21:46 22.12.2017 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН в пятницу ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты, установив ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов. Соответствующий проект резолюции, подготовленный США, получил поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая Россию и Китай.

В документе СБ ООН "самым решительным образом" осудил пуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что КНДР "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".

Документ стал четвертой резолюцией по КНДР, принятой с начала года, и третьим решением об ужесточении санкций против страны за 12 месяцев. Сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации других стран за поддержку резолюции. 

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