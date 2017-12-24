Белый дом решил предоставить Украине противотанковые ракеты
08:30 23.12.2017 Источник: Известия
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. После соблюдения этой формальности план поставок уйдет в конгресс, который обязан за месяц рассмотреть его и передать на одобрение Госдепартамента США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства Associated Press.
В прессе появились сведения, что речь идет о предоставлении Киеву 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму $47 млн.
Это уже вторая партия вооружения, которая будет направлена на Украину. Ранее СМИ выяснили, что Вашингтон направит Киеву крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму $41,5 млн. Известия
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