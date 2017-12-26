Патриарх Кирилл призвал верующих голосовать на выборах, но "без соревновательности"

17:00 Источник: НГ-Online

Обращаясь к участникам заседания Высшего церковного совета РПЦ 26 декабря, патриарх Кирилл напомнил о предстоящих в 2018 году выборах президента Российской Федерации и призвал верующих участвовать в голосовании. «Мы обязательно должны принять участие в выборах, с тем чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Надеюсь, архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят призыв ко всей пастве быть активными, в том числе в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации», - заявил глава РПЦ.

При этом патриарх подчеркнул, что «Церковь никогда не определяет свою политическую позицию, которая могла бы быть истолкована как поддержка той или иной политической силы». «Сегодня принята некая соревновательность в избрании политических лидеров, как и вообще соревновательность в области политики и экономики, – отметил он. – Мы с уважением относимся к праву выбора, но всякая соревновательность несет в себе энергию разделения, и эта разделенность общества становится особенно очевидной во время выборов». «Относясь с уважением к существующей системе, Церковь не считает для себя возможным стать частью этой соревновательности, – заявил патриарх Кирилл. – Если же такое когда-нибудь произойдет, то это нанесет огромный вред всему нашему народу. Чада Церкви могут быть в разных партиях, они занимают разные позиции, но Церковь – для всех».

«Однако выборы проводятся, и не только государственные, но и в Церкви: всем известно хорошо, что и патриарха избирают, и на Соборах мы голосуем, – пояснил глава РПЦ. – А поскольку эти принципы включены в жизнь Церкви, в ее каноническую традицию, то я хотел бы призвать всех, в том числе православных, которые проявляют сдержанное отношение к выборам, в них участвовать».

Редакция НГ-религий



