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В программе по распознаванию отпечатков пальцев ФБР "всплыл" российский код

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11:20 27.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В программе ФБР по распознаванию отпечатков пальцев нашли российский код. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на два осведомлённых источника.

По их данным, французская компания, ранее входившая в промышленный конгломерат Safran, якобы тайно приобрела российскую разработку, включила её в свой программный продукт и намеренно скрыла сведения об этом от Федерального бюро расследований. В связи с этим, как утверждает издание, усилилась озабоченность, что российские хакеры могут получить доступ к биометрической информации миллионов американцев, а то и вовсе поставить под угрозу компьютерные системы, которые используются в интересах национальной безопасности и правоохранительных органов.

В сентябре Министерство внутренней безопасности США запретило всем федеральным ведомствам использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Говорит Москва

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