Перестал выходить на связь после запуска с Байконура первый ангольский спутник

13:20 Источник: RNS

Ангольский спутник «Ангосат», запущенный во вторник с космодрома Байконур, перестал выходить на связь.

«После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», - сказал источник Интерфакса.

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и спутником «Ангосат» стартовала с космодрома Байконур вечером 22 декабря. Первоначально пуск был запланирован на ноябрь 2016 года и впоследствии неоднократно переносился. В ноябре текущего года при подготовке к запуску спутника на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока. RNS