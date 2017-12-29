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Президент дополнил закон о создании реестра чиновников-коррупционеров

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13:00 29.12.2017 Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в ранее принятый закон о чиновниках-коррупционерах. Сообщение размещено на официальном портале правовой информации.

Изменения предусматривают замену электронных носителей с данными о чиновниках, ранее уволенных с госслужбы за коррупцию, на государственную информационную систему (ГИС). Порядок использования такой информационной системы будет установлен правительством. Речь идет о коррупционных правонарушениях, недостаточных для возбуждения уголовного дела. Информация о подобных нарушениях в трудовой книжке не фиксируется, поэтому и необходимо создать реестр «проштрафившихся» чиновников для того, чтобы они не смогли больше устроиться на госслужбу.

Исключить из этого списка фамилию госслужащего можно будет только через пять лет. Раньше указанного срока — только если был отменен акт, на основании которого в этот реестр чиновника внесли (в том числе на основании решения суда), а также в связи с его смертью. Список будет закрыт для общего пользования, но будет доступен сотрудникам кадровых служб госорганов.  РБК

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