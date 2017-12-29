Роспотребнадзор сообщил о риске заражения птичьим гриппом во время ОИ-2018

14:00 Источник: RNS

В Южной Корее в последнее время было зарегистрировано несколько вспышек птичьего гриппа, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендует гражданам России, желающим поехать в Пхенчхан во время зимних Олимпийских игр в феврале, соблюдать осторожность, чтобы избежать заражения.

«В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла). Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны», — указано в сообщении Роспотребнадзора. RNS