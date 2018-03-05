Закон о реинтеграции Донбасса - это закон продолжения войны, уверен Янукович
12:20 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власть на Украине расписалась в своей полной недоговороспособности, приняв закон о реинтеграции Донбасса. Об этом в пятницу на пресс- конференции в ТАСС заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.
"Закон о реинтеграции Донбасса - это закон продолжения войны. Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. Это еще раз подчеркивает, что война - суть этой власти. А наступление мира для нее - смертельно опасно", - отметил он.
По словам Януковича, так называемый закон о реинтеграции "полностью исключает выполнение Минских соглашений". "Киев продолжает читать текст соглашения в том порядке, который удобен им, однако это не способствует наступлению мира", - подчеркнул бывший лидер Украины.
В этой связи выход из ситуации может быть только в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поиске мира - это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН", - заключил Янукович .
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