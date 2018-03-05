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Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет

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18:16 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые образцы новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и перспективного ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком появятся в российской армии в течение 10 ближайших лет. Об этом журналистам рассказал в пятницу глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Столь же новыми, а потому непредсказуемыми по срокам серийного производства, являются и новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, и перспективный ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком. Мы только в 2017 году провели испытания. Но, опять же, в пределах того же ближайшего десятилетия отдельные образцы появятся на боевом дежурстве наших Вооруженных сил", - сказал он.

Как сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для ПРО и ПВО. 

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