Замглавы ЕК получил заверения России, что транзит газа в ЕС в безопасности
20:30 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович провел телефонный разговор с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, и получил заверения России, что газовому транзиту в ЕС ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС источник в Еврокомиссии.
"Вице-председатель [ЕК] Шефчович в субботу провел телефонный разговор с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В ходе беседы он получил заверения российской стороны, что газовому транзиту в ЕС ничего не угрожает, и он будет продолжаться в бесперебойном режиме", - отметил источник.
По его словам, в ходе разговора обсуждалась озвученная накануне Еврокомиссией возможность возобновления трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, однако пока по этой теме "нет никакой конкретики". Шефчович также "выразил озабоченность ситуацией, связанной с намерением России разорвать газовые контракты с Украиной, и подтвердил готовность Еврокомиссии оказать посредническую помощь для разрешения спорных вопросов", отметил собеседник агентства.
В пятницу Шефчович обсудил ситуацию вокруг разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом" с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также с руководством "Нафтогаза", сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ЕК
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