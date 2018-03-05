СМИ: Трамп не против пожизненного президенства
08:55 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп на закрытой встрече со сторонниками в субботу одобрил предложение Компартии Китая (КПК) о возможном отказе от ограничений пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР и предположил, что подобные реформы можно было бы провести и в США. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн.
Его журналисты утверждают, что получили запись высказываний американского лидера, которые не были предназначены для широкой аудитории. Трамп якобы выразил данную точку зрения в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида на встрече с лицами, оказывающими финансовую поддержку Республиканской партии.
"Он [председатель КНР Си Цзиньпин] теперь президент на всю жизнь. Президент на всю жизнь. И он великолепен", - приводит телеканал слова Трампа.
"И посмотрите, ему удалось сделать это. Я думаю, это здорово. Может, и мы когда-нибудь такое попробуем", - якобы сказал американский лидер. Телеканал уточняет, что на встрече в "Мар-а-Лаго", о которой идет речь, много шутили и смеялись.
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