В Совфеде прокомментировали заявление США о нарушении Россией резолюции СБ ООН по Сирии
12:00 05.03.2018
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал RT заявление США об игнорировании Россией положения резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии.
«Это всё — абсолютнейшая ложь и попытки отвести от себя подозрения. Американская сторона со своей коалицией пытается скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить своё имя всё валится на российскую сторону. Ложь ложью и называется», — сказал Серебренников.
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