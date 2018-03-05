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Новости

В Совфеде прокомментировали заявление США о нарушении Россией резолюции СБ ООН по Сирии

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12:00 05.03.2018

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал RT заявление США об игнорировании Россией положения резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии.

«Это всё — абсолютнейшая ложь и попытки отвести от себя подозрения. Американская сторона со своей коалицией пытается скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить своё имя всё валится на российскую сторону. Ложь ложью и называется», — сказал Серебренников.

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