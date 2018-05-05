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Генсен НАТО призвал Украину и Венгрию решить разногласие по закону "Об образование"

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21:45 27.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО призывает Украину и Венгрию разрешить разногласия по языку и отменить вето Будапешта на встречу НАТО - Украина на саммите альянса в июле. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

"Хорошо известны некоторые разногласия между Венгрией и Украиной, но мы продолжаем призывать Украину и Венгрию найти решение этих разногласий как можно быстрее и провести встречу комиссии НАТО - Украина на саммите в июле", - сказал он.

Ранее в понедельник Венгрия заблокировала проведение 27 апреля заседания Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД из-за украинского закона о языке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в январе заявлял, что Будапешт заблокирует эту встречу, если Киев не внесет изменения в принятый закон "Об образовании".

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