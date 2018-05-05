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На российских дзюдоистов, победивших на чемпионате Европы, объявили "охоту"

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13:12 29.04.2018 Источник: Lenta.ru

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик полагает, что национальные федерации других стран стремятся натурализовать российских спортсменов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Сейчас идет охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, "купить" спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну», — заявил Соловейчик. Он также отметил, что нынешнее поколение сборной России — потенциальные звезды Олимпийских игр, и подчеркнул, что негативно относится к практике натурализации спортсменов.

Сборная России по дзюдо заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы, который прошел в Израиле. 

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