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Новости

Москвичей предупредили о "желтом" уровне опасности в понедельник

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15:34 29.04.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 апреля из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью, в понедельник, местами небольшой кратковременный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла. Ветер ночью южной четверти 2-7 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с, днем юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с при грозе с порывами 12-17 м/с.

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Повышенный уровень опасности будет действовать также на территории соседних Кажуской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Орловской областей. 

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