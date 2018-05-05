Лондон переживает нашествие ядовитых гусениц
17:19 29.04.2018 Регион: Лондон, Великобритания Источник: РОСБАЛТ
Лондон атаковали ядовитые «седые» гусеницы, передает «Росбалт» со ссылкой на BBC. Контакт с ними вызывает сыпь на теле, тошноту, рвоту и приступы астмы.
Власти уже предупредили жителей об опасности. В предупреждении говорится, что ни в коем случае нельзя прикасаться к гусеницам, также следует стремиться к тому, чтобы с ними не контактировали домашние животные.
Соответствующие службы начали устанавливать ловушки для насекомых.
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