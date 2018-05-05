Захарова: России есть, о чем рассказать по "делу Скрипаля"
18:02 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское внешнеполитическое ведомство намерено не оставлять без внимания расследование дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поскольку Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших. <...> Нет этого дела в информационном пространстве. Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта - у нас есть, о чем рассказать", - сказала Захарова.
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