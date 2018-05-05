0
0
3061
Новости

Захарова: России есть, о чем рассказать по "делу Скрипаля"

Добавить в избранное

18:02 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское внешнеполитическое ведомство намерено не оставлять без внимания расследование дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поскольку Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших. <...> Нет этого дела в информационном пространстве. Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта - у нас есть, о чем рассказать", - сказала Захарова. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
751
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
703
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4107
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4221
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4267
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4172
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4011
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4306
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4018
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4111

Возврат к списку