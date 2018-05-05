0
0
2724
Новости

Зигмар Габриэль посоветовал Европе учиться у России

Добавить в избранное

09:32 30.04.2018

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз не умеет определять свои интересы в большой политике.

Как сообщает издание Schleswig-Holshteinishe Zeitung, экс-глава МИД ФРГ посоветовал Европе научиться определять и отстаивать свои интересы на международной арене на примере действий России, США и Китая в ситуации с сирийским кризисом.

Он уверен, что если ЕС не предпримет усилия, то существует риск, что с ним "перестанут считаться".  ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
751
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
703
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4107
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4221
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4267
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4172
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4011
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4306
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4018
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4111

Возврат к списку