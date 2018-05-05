В Петербурге люди попали под танк

18:27 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Инцидент произошел на фестивале «Боевая сталь». Посетителям предлагали прокатиться на копиях танков времен Великой Отечественной войны, передает радиостанция «Говорит Москва».

Люди разместились на Т-60, но когда танк съезжал с насыпи, люди не удержались и упали. Один мужчина попал под гусеницу. Сообщается, что в результате инцидента пострадали трое человек.



