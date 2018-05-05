В Петербурге люди попали под танк
18:27 30.04.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Инцидент произошел на фестивале «Боевая сталь». Посетителям предлагали прокатиться на копиях танков времен Великой Отечественной войны, передает радиостанция «Говорит Москва».
Люди разместились на Т-60, но когда танк съезжал с насыпи, люди не удержались и упали. Один мужчина попал под гусеницу. Сообщается, что в результате инцидента пострадали трое человек.
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