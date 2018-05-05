Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая

20:18 Источник: НГ-Online

Российские телеканалы покажут торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина. Инаугурация пройдет 7 мая в Кремле. Как следует из телепрограммы, трансляция церемонии продлится 50 минут. Ее планируют показать Первый канал, "Россия 1" и НТВ. У стен Кремля уже установлено специальное оборудование для подвесных телекамер, которые передают изображение с высоты "птичьего полета".

Вера Цветкова