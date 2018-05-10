СМИ: Кудрин может стать главой Счетной палаты
22:17 10.05.2018 Источник: Ведомости
Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. Нынешний председатель палаты Татьяна Голикова ранее была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике, и она уже заявила, что готова работать в новом правительстве.
«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», – прокомментировал Кудрин «Ведомостям».
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