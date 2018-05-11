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Новости

США ввели санкции против российского ОПК

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08:22 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Вашингтон обвинил несколько оборонных предприятий России, Ирана, КНДР, Китая, Турции и Саудовской Аравии в нарушении законов о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом пишет 9 мая "Росбалт".

В связи с этим Госдепартамент США опубликовал в Федеральном реестре новый «черный список» из 28 лиц и организаций, против которых введены ограничительные меры. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг упомянутых организаций, продажу им оружия и военной техники, выдачу американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, и запрет на предоставление любой помощи.

В числе российских организаций оказались учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ». В очередной раз санкции были введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).

По утверждению администрации США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

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