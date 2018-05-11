США ввели санкции против российского ОПК
08:22 11.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Вашингтон обвинил несколько оборонных предприятий России, Ирана, КНДР, Китая, Турции и Саудовской Аравии в нарушении законов о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом пишет 9 мая "Росбалт". В связи с этим Госдепартамент США опубликовал в Федеральном реестре новый «черный список» из 28 лиц и организаций, против которых введены ограничительные меры. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг упомянутых организаций, продажу им оружия и военной техники, выдачу американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, и запрет на предоставление любой помощи. В числе российских организаций оказались учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ». В очередной раз санкции были введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ). По утверждению администрации США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
Новости
- 09:20 11.05.2018
- Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
- 09:05 11.05.2018
- Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
- 09:00 11.05.2018
- За повышение пенсионного возраста высказались лишь 6% россиян
- 08:48 11.05.2018
- Меркель: Европа более не может полагаться на США в деле обороны
- 08:36 11.05.2018
- Сирия пока останется без российских С-300
- 08:12 11.05.2018
- Минюст РФ не признал решение суда в Гааге по искам украинских компаний
- 08:00 11.05.2018
- США ввели против Ирана новые санкции
- 07:48 11.05.2018
- Пленный украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- 07:36 11.05.2018
- Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа
- 07:23 11.05.2018
- Украинские военные четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать