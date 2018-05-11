В районе Львова сожгли цыганский табор

13:05 Источник: УНIАН

Вблизи Львова сожгли табор ромов. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека

«Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский табор, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение», - сказано в сообщении.

В связи с этим уполномоченным направлен запрос руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства по указанным фактам, а также гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное Железнодорожного района Львова.



Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.