Санкции не привели к видимому прогрессу - зампред либералов ФРГ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки сомневается в эффективности санкций, введенных Западом против России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте СвДП заявлении политика в свете предстоящего партийного съезда, который пройдет 12-13 мая в Берлине.

"В рамках процесса пересмотра [санкционной политики] мы не должны исключать, что с нашей стороны нужно будет в дозированном масштабе пойти навстречу [России], чтобы активизировать мирный процесс", - считает Кубикки. По его мнению, ограничительные меры "не привели к зримому прогрессу" с точки зрения снятия напряженности и установления мира на Украине. Зампред СвДП подчеркнул, что нынешние санкции необходимо подвергнуть "критическому пересмотру".

Правление СвДП, однако, более критично подходит к этому вопросу. В проекте резолюции руководства говорится, что партия "поддерживает введенные против России санкции". Глава либералов Кристиан Линднер считает, что, с одной стороны, нужно стремиться к диалогу с РФ, но при этом придерживаться санкционной политики, добиваясь от Москвы выполнения ряда требований. В то же время поддержку Кубикки получил со стороны отделения СвДП Тюрингии, которое в отдельном заявлении призвало партийное руководство добиваться смягчения санкций.







