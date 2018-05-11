Санкции не привели к видимому прогрессу - зампред либералов ФРГ
20:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки сомневается в эффективности санкций, введенных Западом против России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте СвДП заявлении политика в свете предстоящего партийного съезда, который пройдет 12-13 мая в Берлине.
"В рамках процесса пересмотра [санкционной политики] мы не должны исключать, что с нашей стороны нужно будет в дозированном масштабе пойти навстречу [России], чтобы активизировать мирный процесс", - считает Кубикки. По его мнению, ограничительные меры "не привели к зримому прогрессу" с точки зрения снятия напряженности и установления мира на Украине. Зампред СвДП подчеркнул, что нынешние санкции необходимо подвергнуть "критическому пересмотру".
Правление СвДП, однако, более критично подходит к этому вопросу. В проекте резолюции руководства говорится, что партия "поддерживает введенные против России санкции". Глава либералов Кристиан Линднер считает, что, с одной стороны, нужно стремиться к диалогу с РФ, но при этом придерживаться санкционной политики, добиваясь от Москвы выполнения ряда требований. В то же время поддержку Кубикки получил со стороны отделения СвДП Тюрингии, которое в отдельном заявлении призвало партийное руководство добиваться смягчения санкций.
Новости
- 21:30 11.05.2018
- РФ непонятны призывы США продолжать наращивать давление на КНДР - МИД РФ
- 19:30 11.05.2018
- WADA еще не получило от РФ документы по делу Родченкова
- 18:30 11.05.2018
- Большинство европейцев хотят сохранить единую валюту - глава ЕЦБ Марио Драги
- 17:40 11.05.2018
- В Омске заморозят строительство метро
- 17:12 11.05.2018
- На Малобродского в больнице снова надели наручники
- 17:00 11.05.2018
- Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату - источник
- 16:32 11.05.2018
- Из законопроекта о контрсанкциях решили убрать запрет на импорт лекарств
- 16:12 11.05.2018
- Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась - Ушаков
- 16:00 11.05.2018
- Более 85% жителей Армении считают, что "бархатная революция" не была навязана извне
- 15:32 11.05.2018
- Отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху в РФ - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать