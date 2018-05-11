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Сотрудник подрядной организации ЦРУ признался в копирование и хранение секретных данных

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22:30 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник одной из подрядных организаций Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США 53-летний Рейнальдо Реджис в пятницу в суде признал свою вину в том, что он незаконно копировал и хранил у себя дома секретную информацию, полученную из баз данных ведомства. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

По данным Минюста, Реджис сознался "в несанкционированном удалении и хранении секретных материалов, а также в даче ложных показаний сотрудникам федеральных правоохранительных служб". Заседание проходило в федеральном суде в Александрии (штат Вирджиния). Согласно судебным документам, Реджис работал на ЦРУ с августа 2006 по ноябрь 2016 года. За это время он неоднократно, не имея на то допуска, проникал в секретные базы данных, "копировал секретную информацию на личные ноутбуки", которые он затем уносил и хранил у себя дома.

Во время обыска сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили в доме подсудимого порядка 60 ноутбуков с засекреченными данными, в том числе "весьма конфиденциальными разведывательными докладами, разглашение которых могло бы нанести серьезный вред национальной безопасности".

Вынесение приговора запланировано на 21 сентября. Максимальный срок тюремного заключения для Реджиса может составить пять лет.

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