"Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины
10:30 12.05.2018 Источник: УНН
Строительство газопровода "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.
"К сожалению, после создания этой коалиции, мы можем говорить о том, что позиция госпожи Меркель не такая категоричная по "Северному потоку-2". Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "Потока", а тогда, фактически, весь крупный рынок газа будет в Германии", - отметила Зеркаль.
По ее словам, Германия будет контролировать Европу полностью, включая Венгрию, остальные маленькие страны, которые будут зависеть от цен на этом хабе.
"Фактически, это узурпация и привилегии в Европе", - добавила она.
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