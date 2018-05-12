0
0
191
Новости

"Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины

Добавить в избранное

10:30 12.05.2018 Источник: УНН

Строительство газопровода "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"К сожалению, после создания этой коалиции, мы можем говорить о том, что позиция госпожи Меркель не такая категоричная по "Северному потоку-2". Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "Потока", а тогда, фактически, весь крупный рынок газа будет в Германии", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Германия будет контролировать Европу полностью, включая Венгрию, остальные маленькие страны, которые будут зависеть от цен на этом хабе.

"Фактически, это узурпация и привилегии в Европе", - добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:00 12.05.2018
Генерал США: Россия великая страна, уважающая только силу
0
47
11:30 12.05.2018
В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию
0
102
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
150
10:00 12.05.2018
Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны
0
206
09:30 12.05.2018
Владислав Сурков может покинуть пост помощника президента
0
303
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
276
08:50 12.05.2018
Турция в июне запустит газопровод в обход России
0
424
08:40 12.05.2018
В России может подорожать бензин - ФАС
0
304
08:30 12.05.2018
В Минфине объяснили уменьшение расходов на пенсии
0
353
23:30 11.05.2018
Передислокация авиации из-за ЧМ-2018 не отразиться на безопасности регионов - МЧС
0
759

Возврат к списку