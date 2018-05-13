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Теракты в Индонезии: число жертв растет, ранены более 40 человек

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09:05 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате взрывов у двух христианских церквей во втором по величине городе Индонезии - Сурабая возросло до 9, более 40 человек получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг, передает издание "Стрейтс таймс".

По его словам, "взрывные устройства были приведены в действие смертниками, которые были на автомобилях и мотоциклах". Около одной из церквей полицейским удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную в машину. При этом представитель органов правопорядка уточнил, что полицейские сумели предотвратить еще один теракт около третьей церкви.

Официальный представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто в свою очередь сообщил журналистам, что "за нападением стоит местная террористическая группировка". Он также не исключил, что теракты связаны с недавними беспорядками в специальной тюрьме, предназначенной для содержания подозреваемых и обвиненных в совершении террористических атак, в городе Депок (провинция Западная Ява), где несколько дней назад вспыхнул бунт заключенных-экстремистов. 

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