В Софии аварийно сел самолет со 180 пассажирами на борту

20:35 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Airbus A321, выполнявший чартерный рейс с греческого острова Крит в Польшу, совершил в воскресенье аварийную посадку в аэропорту столицы Болгарии. Об этом сообщает газета "Монитор" на своем сайте.

По ее данным, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов. Самолет совершил благополучную посадку в Софии с 180 пассажирами на борту. В настоящее время все они находятся в транзитной зоне софийского аэропорта в ожидании резервного самолета.