В Софии аварийно сел самолет со 180 пассажирами на борту
20:35 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Airbus A321, выполнявший чартерный рейс с греческого острова Крит в Польшу, совершил в воскресенье аварийную посадку в аэропорту столицы Болгарии. Об этом сообщает газета "Монитор" на своем сайте.
По ее данным, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов. Самолет совершил благополучную посадку в Софии с 180 пассажирами на борту. В настоящее время все они находятся в транзитной зоне софийского аэропорта в ожидании резервного самолета.
Новости
- 19:30 13.05.2018
- Нетаньяху: Столицей Израиля останется Иерусалим
- 19:00 13.05.2018
- Помпео назвал условие ослабления санкций против КНДР
- 18:10 13.05.2018
- США могут ввести санкции против европейских компаний
- 17:18 13.05.2018
- Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном
- 15:50 13.05.2018
- Теракты в Индонезии совершила семья с детьми
- 15:32 13.05.2018
- В Москве проходит митинг за свободу интернета
- 14:33 13.05.2018
- Питерские активисты предупреждают: антисанкции могут быть опасны для здоровья
- 13:57 13.05.2018
- Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов подсети Alibaba
- 13:07 13.05.2018
- СМИ назвали имя парижского террориста
- 12:42 13.05.2018
- В России произошла новая вспышка птичьего гриппа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать