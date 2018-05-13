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В Софии аварийно сел самолет со 180 пассажирами на борту

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20:35 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Airbus A321, выполнявший чартерный рейс с греческого острова Крит в Польшу, совершил в воскресенье аварийную посадку в аэропорту столицы Болгарии. Об этом сообщает газета "Монитор" на своем сайте.

По ее данным, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов. Самолет совершил благополучную посадку в Софии с 180 пассажирами на борту. В настоящее время все они находятся в транзитной зоне софийского аэропорта в ожидании резервного самолета. 

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